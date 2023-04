VIDEO: कर्ण शर्मा को बैक टू बैक मिली सफलता, रसेल को मछली की तरह फंसाया जाल में, फिर शुरू हुआ जश्न

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 (IPL 2023) का नौवां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में आरसीबी के अनुभवी स्पिनर कर्ण शर्मा (Karn Sharma) ने विपक्षी टीम के दो धुरंधर बल्लेबाजों को लगातार दो गेंदों पर आउट करते हुए उनकी कमर तोड़ दी है. पहले पहल उन्होंने केकेआर के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को अपने जाल में फंसाया. इसके पश्चात् उन्होंने आंद्रे रसेल को भी कैच आउट करवाते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

रिवर्स स्वीप शॉट लगाने में आउट हुए गुरबाज:

कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पारी का 12वां ओवर कर्ण शर्मा के हाथ में थमाया. इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी का रहे गुरबाज का धैर्य जवाब दे गया. उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे 30 गज के अंदर तैनात आकाश दीप के हाथों में चली गई. इस तरह 44 गेंद में 57 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलने वाले अफगान बल्लेबाज का सफर समाप्त हुआ.

ICYMI – What a fine over that from Karn Sharma.

Picks up two big wickets of Gurbaz and Andre Russell.

Live – https://t.co/V0OS7tFZTB #TATAIPL #KKRvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/kKsnZjPjxI

