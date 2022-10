VIDEO: भारत में पैदा हुए गेंदबाज ने ली वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक, श्रीलंका की तोड़ी कमर

नई दिल्ली. यूएई के 22 साल के लेग स्पिन गेंदबाज कार्तिक मय्यपन ने टी20 वर्ल्ड कप-2022 की पहली हैट्रिक ली. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप-ए के एक मुकाबले में यह कमाल किया. कार्तिक ने श्रीलंका की पारी के 15वें ओवर में यह उपलब्धि हासिल की. यह टी20 विश्व कप के इतिहास की पांचवीं हैट्रिक है. टी20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक 2007 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पेसर ब्रेट ली ने ली थी.

कार्तिक ने श्रीलंका की पारी के 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भानुका राजपक्षे को काशिफ दाउद के हाथों कैच आउट करवाया. मय्यपन की यह गेंद ऑफ स्टम्प के बाहर की तरफ थी. इस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राजपक्षे डीप कवर में कैच आउट हो गए. मय्यपन ने अगली ही गेंद पर चरिथ असालंका को अपना शिकार बनाया. कार्तिक की यह गेंद गुगली थी. इसमें अतिरिक्त उछाल था. इस गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में असलंका गच्चा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के ग्लव्स में समा गई.

Karthik Meiyappan’s the First Player to Take Hattrick in this T20 World Cup 🔥🔥🔥pic.twitter.com/ltw8NCJz9z

— SR Cricket Fantasy (@CricketFantasyS) October 18, 2022