सूर्यकुमार यादव हुए आउट, खुशी से झूम उठी काव्या मारन, सीट से उछल कर मनाने लगीं जश्न

मुंबई इंडियंस नेIPL 2023 के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हरा दिया. सनराइजर्स की मालिक काव्या मारन SRH vs MI मैच के लिए स्टैंड पर मौजूद थी.

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 में मंगलवार, 18 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रनों से मात दी, लेकिन मैच के बीच जब सूर्यकुमार यादव आउट हुए तो सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन खुशी से झूम उठीं. सूर्यकुमार यादव के इस विकेट पर काव्या मारन के सेलिब्रेशन के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. मुंबई और हैदराबाद के बीच यह मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था.

सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बैक टू बैक जीत हासिल करने के बाद मुंबई इंडियंस के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ उतरी थी. हैदराबाद ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया, जो उनके प्लान के हिसाब से नहीं गया. सनराइजर्स के बॉलर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को कंट्रोल नहीं कर पाए. मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए. मुंबई इंडियंस के लिए कैमरन ग्रीन और तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग की, सूर्यकुमार यादव एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए.

सूर्यकुमार यादव ने 3 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए. टी20 इंटरनेशनल के इस वक्त दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को मार्को जेनसन ने पवेलियन की राह दिखाई. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडेन मार्कराम ने सूर्यकुमार यादव का उड़ते हुए शानदार कैच लपका. इस मैच के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या मारन भी स्टैंड्स में मौजूद थी. जैसे सूर्यकुमार यादव आउट हुए काव्या मारन अपनी सीट से खुशी से उछल पड़ी. इस विकेट की खुशी काव्या के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी. सोशल मीडिया पर काव्या मारन के इस सेलिब्रेशन का वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं.

⁦@KavyaMaran⁩ Darling u have picked a good team this year .. SRH should qualify 4 playoffs pic.twitter.com/baVj7NAhye

— millenium (@milleni26591534) April 18, 2023