VIDEO: एमएस धोनी ने KIA की शानदार इलेक्ट्रिक कार में दो खिलाड़ियों को कराई रांची की सैर, वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर चुके हैं. वहीं, अब रिटायरमेंट के बाद धोनी अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे हैं. माही शानदार बाइक्स और महंगी कारों के काफी दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हाल ही में KIA मोटर्स की एक इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदी है. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में धोनी की नई कार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी केदार जाधव और ऋतुराज गायकवाड़ भी नजर आ रहे हैं. दोनों प्लेयर्स ने माही के साथ नई कार में ड्राइव का मजा लिया. फैंस को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है. मैदान के बाहर धोनी ने अपने घर में कई पुरानी बाइक्स और कारों का कलेक्शन बना रखा है. वायरल वीडियो में धोनी द्वारा नई कार को ड्राइव करते देखा जा सकता है.

Its RIDE TIME Baby😍😍

…MS Dhoni takes Gaikwad & Jadhav to late night drive in Ranchi in his brand new SUV🏎️#Dhoni #NewCar #CSK #Mahi #cskforever pic.twitter.com/KJqWcAy4Pk

