पेसर एस श्रीसंत की रणजी ट्रॉफी से मैदान पर वापसी, 9 साल बाद मिली सफलता

नई दिल्ली. पेसर एस श्रीसंत (S Sreesanth) ने रणजी ट्रॉफी के जरिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी की. वह केरल टीम के लिए खेलते नजर आए. रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) के मौजूदा सीजन की शुरुआत गुरुवार से हुई, जो घरेलू टूर्नामेंट कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से आयोजित नहीं हो पाया था. राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में केरल और मेघालय के बीच मुकाबला शुरू हुआ. यह मैच तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के लिए बेहद खास है क्योंकि 9 साल बाद उन्होंने टूर्नामेंट में वापसी की.

केरल के कप्तान सचिन बेबी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया. श्रीसंत ने पहले ही दिन मेघालय टीम के 2 बल्लेबाजों को आउट किया. उन्होंने 11.5 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए. फैंस उनकी वापसी से खुश और भावुक, दोनों ही थे. हालांकि चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने के लिए उन्हें अपने प्रदर्शन के मामले में लगातार बने रहना होगा. श्रीसंत ने भारत के लिए 27 टेस्ट, 53 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों के बाद उन्हें बैन कर दिया गया था.

इससे पहले श्रीसंत ने आईपीएल-2022 मेगा ऑक्शन में भी अपना नाम रखा था. हालांकि, उन पर किसी ने भी बोली नहीं लगाई और नीलामी में रखे गए खिलाड़ियों की अंतिम सूची में वह जगह नहीं बना सके. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह ‘रुक जाना नहीं, तू कभी हार के’ गाना गाते नजर आ रहे थे. उन्होंने इससे पहले एक और वीडियो शेयर किया जिसमें वह गेंदबाजी प्रैक्टिस करते दिख रहे थे.

Effort and belief ..and all of u Lovely hearts prayers and support keeps me going stronger than ever…really grateful ❤️🙏🏻❤️🏏✅🇮🇳 pic.twitter.com/8vZHFlshla

— Sreesanth (@sreesanth36) February 15, 2022