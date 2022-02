केविन पीटरसन ने पैन कार्ड खोने पर PM Modi से मांगी मदद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिला ये जवाब

नई दिल्ली. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) का पैन कार्ड खो गया है. पीटरसन ने इसकी जानकारी मंगलवार को सोशल मीडिया पर दी. दाएं हाथ के इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को टैग कर मदद की गुहार लगाई . 41 वर्षीय पीटरसन आईपीएल (IPL) के आधिाकरिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स की ओर से लगातार कॉमेंट्री करते रहे हैं. पीटरसन ने कहा है कि उनका पैन कार्ड खो गया है और उन्हें भारत का दौरा करने से पहले उसे रिन्यू कराने की जरूरत है.

इंग्लैंड की ओर से 100 से अधिक टेस्ट मैच खेल चुके पीटरसन ने हिंदीं और इंग्लिश में ट्वीट किया, ‘ भारत कृपया मदद करें, मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है और सोमवार यात्रा कर रहा हूं लेकिन काम के लिए भौतिक कार्ड की जरूरत है। क्या कोई कृपया मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज सकता है जिससे मैं अपनी सहायता के लिए यथाशीघ्र संपर्क कर सकूं?’ इसके आगे ‘सीसी’ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया।

भारत कृपया मदद करें⚠️

Fabulous. Thank you! I’ve emailed you. I’ve also followed you so someone can DM me so I can speak to you please?

— Kevin Pietersen (@KP24) February 15, 2022