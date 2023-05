बेइज्जत कर टीम से निकाला, करियर हुआ खत्म, दिग्गज बल्लेबाज ने धोनी पर साधा निशाना, कहा- मैं आउट नहीं हुआ

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस बार के इंडियन प्रीमियर लीग में अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने इस सीजन में बेहद कम गेंद खेली है लेकिन छक्के जमकर लगाए हैं. धोनी ने इस सीजन गेंदबाजों की 200 के स्ट्राइक रेट से पिटाई की है. पूर्व कप्तान केविन पीटरसन से माही का टसल हर किसी को पता है. एक बार फिर से उन्होंने पुरानी बात को उठाया है.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर टी20 लीग में खेला है. इंडियन प्रीमियर लीग में भी वो खेल चुके हैं और मैच के दौरान कमेंट्री भी करते नजर आए हैं. महेंद्र सिंह धोनी और केविन पीटरसन के बीच का एक किस्सा बेहद मशहूर है. जब दोनों ही इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव थे तो इंग्लैंड के लॉड्स मैदान में टेस्ट मैच के दौरान एमएस धोनी ने उनको आउट कर दिया था. हालांकि थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करा दिया था.

I’m actively seeking the clip from the Test match at Lords to put to bed all these claims that I WAS Dhoni’s first Test Wicket.

I hate to break it to you – I WASN’T!

— Kevin Pietersen (@KP24) May 16, 2023