इंग्लैंड को मिली न्यूजीलैंड से करारी शिकस्त, केविन पीटरसन ने बताई हार की वजह

बर्मिंघम. मेजबान इंग्लैंड को न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) ने रविवार को दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली. इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने इस हार की वजह बताई है. उन्होंने टी20 लीग में खेलने को इस हार का बड़ा कारण बताया.



दूसरा टेस्ट मैच चार दिन में ही खत्म हो गया. इंग्लैंड ने पहली पारी में 303 जबकि दूसरी पारी में 122 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 388 रन बनाए थे. इस तरह से उसे 38 रन का लक्ष्य मिला था. न्यूजीलैंड ने इसे दो विकेट के नुकसान पर 10.5 ओवर में ही हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में 22 साल बाद टेस्ट सीरीज जीती है. इससे पहले अंतिम चार में तीन सीरीज से उसे हार मिली थी, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी.



इसे भी पढ़ें, WTC फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम बनी नंबर-1, इंग्लैंड को उसके घर में दी पटखनी



पीटरसन ने ट्वीट किया, 'फ्रेंचाइजी T20 लीग शुरू होने के बाद से, शायद ही किसी महान क्रिकेटर ने काउंटी क्रिकेट के पूरे सत्र खेले हों. काउंटी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बीच बड़ा अंतर, इसलिए टेस्ट मैच की बल्लेबाजी पर संकट!' उन्होंने टी20 लीग को पैसों की लीग बताया और ट्वीट में ही ब्रैकेट में डॉलर का साइन बनाया.

Since the franchise T20($$$$$$) started, hardly any of crickets GREATS have played full seasons of County Cricket.HUGE gap between County & International cricket, hence the Test match batting woes!