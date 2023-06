नई दिल्ली. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स में एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जा रहा. पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा. टॉस हारने के बाद ग्रीन टॉप विकेट पर बैटिंग के लिए उतरी कंगारू बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया और पहले दिन 5 विकेट के नुकसान पर 339 रन बनाए. इंग्लैंड के गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से पूर्व कप्तान केविन पीटरसन नाराज दिखे. उन्होंने अपनी टीम की ही जमकर क्लास लगाई और इंग्लैंड के प्रदर्शन को शर्मनाक तक करार दे दिया.

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट में टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी थी. विकेट पर घास थी और बादल भी छाए हुए थे. इसके बावजूद इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कंडीशन का फायदा नहीं उठा पाए और लंच तक ऑस्ट्रेलिया का एक ही विकेट गिरा. उस्मान ख्वाजा (17) आउट हुए. ऑस्ट्रेलिया का लंच पर स्कोर 73/1 था. दूसरा सेशन भी ऑस्ट्रेलिया के ही नाम रहा था. जोश टंग के एक विकेट को छोड़ दें तो इंग्लिश गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए. स्टीव स्मिथ और मार्नस लैबुशेन ने तीसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. इसके बाद स्मिथ ने ट्रेविस हेड के साथ भी शतकीय साझेदारी की.

“Are you joking? Are you absolutely JOKING?” 😤

Kevin Pietersen is NOT happy with England today and says it has been ‘shambolic’ 😳 pic.twitter.com/eTJ50UBTnm

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) June 28, 2023