नई दिल्ली. अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में कायरान पोलार्ड ने 110 मीटर लंबा छक्का उड़ाया है. ये टूर्नामेंट में अबतक का सबसे लंबा छक्का है. पोलार्ड ने ये कारनामा MI न्यूयॉर्क और सिएटल ओर्कास के बीच हुए मैच में किया. पोलार्ड मेजर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी से जुड़ी टीम MI न्यूयॉर्क की कप्तानी कर रहे हैं. इस मैच में पोलार्ड ने 18 गेंद में 189 के स्ट्राइक रेट से 34 रन ठोके थे. उन्होंने अपनी इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे. इसके बावजूद पोलार्ड की टीम मैच हार गई.

MI न्यूयॉर्क के कप्तान कायरान पोलार्ड ने 12वें ओवर में कैमरन गैमन की एक शॉर्ट पिच गेंद पर जोरदार शॉट मारा और गेंद सीधे 110 मीटर दूर जाकर गिरी. स्टेडियम छोटा होने की वजह से गेंद सीधा मैदान के बाहर जाकर गिरी. पोलार्ड ने इस पारी में कुल 3 छक्के मारे थे. पोलार्ड इस मैच में 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे थे और उन्होंने महज 18 गेंद में ही 34 रन ठोक डाले थे. उनकी इस पारी की मदद से MI न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए थे.

