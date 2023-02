VIDEO: 'बेरहम' कायरन पोलार्ड... आंद्रे रसेल को दिखाए दिन में तारे .. मुंह छुपाता नजर आया साथी खिलाड़ी

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने भले इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, बावजूद इसके उनका पुराना तेवर अभी भी बरकरार है. पोलार्ड इस समय एमआई एमिरेट्स (MI Emirates) ओर से ILT20 में जलवा बिखेर रहे हैं. अबुधाबी नाइटराइडर्स के खिलाफ शुक्रवार रात खेले गए मुकाबले में पोलार्ड का तूफान देखने को मिला. पोलार्ड ने 17 गेंदों पर 43 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने हमवतन आंद्रे रसेल (Andre Russell) को भी नहीं बख्शा और उनके एक ओवर में 26 रन ठोक डाले.

पोलार्ड ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल (IPL) से संन्यास की घोषणा की थी. इस समय उनका बल्ला जमकर हल्ला बोल रहा है. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के पूर्व ऑलराउंडर ने एमआई एमिरेट्स की पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए आंद्रे रसेल की पहली और दूसरी गेंद पर चौके जड़े. तीसरी गेंद पर पोलार्ड ने दौड़कर दो रन बनाए. चौथी गेंद को पोलार्ड ने सिक्स के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया. पांचवीं गेंद पर चौका और फिर आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया.

Kieron Pollard smashed – 4,4,2,6,4,6 in an over for MI Emirates in ILT20 – He is absolute beast!pic.twitter.com/k34Z6SWHOe

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) February 3, 2023