विराट के 2 खिलाड़ियों के समर्थन में उतरा KKR, लोगों से कहा- नफरत फैलाने वालों को ना कहें

नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के आईपीएल 2021 (IPL 2021) से बाहर होने के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आए ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) और डेनियल क्रिस्टियन (Dan Christian) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) फ्रेंचाइजी का साथ मिला है. केकेआर ने इन खिलाड़ियों के समर्थन में अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने ट्रोलर्स को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वो सिर्फ एक मैच में खराब प्रदर्शन के बाद खिलाड़ी और उनके करीबियों को भला-बुरा कहने से बचें.

कार्तिक ने इस वीडियो में कहा, “मुझे कभी-कभी लगता है कि सोशल मीडिया को एक सही जगह बनाने की जरूरत है. लोग जो कहते हैं उसकी गंभीरता का एहसास नहीं होता है, चाहे वह मीम्स हो, वीडियो या सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल. यह उनके लिए पल की बात है. सहज रूप से वे जो महसूस करते हैं, उसे वे वहां कहते हैं. लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिसके लिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं, उस पर क्या बीतती होगी.”

Say NO to hate-mongering.

Cricketers are subjected to online-abuse way too often. It’s high time we take a strong stand against it.

Victories and Losses are a part of any sport. We stand by you @RCBTweets @danchristian54 @Gmaxi_32. We’ve been there too 💜❤️ #IPL2021 pic.twitter.com/eCUGroEbyI

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 12, 2021