IPL 2022: उमेश यादव ने बनाया शानदार रिकॉर्ड तो केकेआर ने किया ट्वीट- यहां जलवा है भाई का, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली. आईपीएल 2022 (IPL 2022) की शुरुआत धमाकेदार हुई है. टूर्नामेंट के पहले ही मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने चेन्नई सुपरकिंग्स को हराकर बड़ा उलटफेर किया. कोलकाता की इस जीत के सूत्रधार ‘अंडररेटेड’ उमेश यादव (Umesh Yadav) रहे. मैच शुरू होने से पहले कई दिग्गज उमेश यादव को केकेआर (KKR) की प्लेइंग इलेवन में भी जगह नहीं दे रहे थे. लेकिन इस गेंदबाज ने मैच के पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर बता दिया कि उन्हें हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है. आखिर वे आईपीएल जैसे बड़े स्टेज पर सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले पेसर यूं ही नहीं है.

कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने आईपीएल 2022 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया. इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच उमेश यादव (Umesh Yadav) चुने गए. यह आईपीएल इतिहास में नौवां मौका था, जब इस गेंदबाज को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके इस प्रदर्शन पर ट्वीट किया, यहां जलवा है उमेश भाई का.’

आईपीएल में सबसे अधिक मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड (Most Man of the Match awards) जीतने का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम है. दक्षिण अफ्रीका के इस स्टार क्रिकेटर ने 25 बार यह अवॉर्ड जीता है. क्रिस गेल (22) और रोहित शर्मा (18) इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है तो सिर्फ शेन वाटसन (16) आंद्रे रसेल (11) और जैक कैलिस (10) का नाम ही उमेश यादव से ऊपर है.

सभी जानते हैं कि वाटसन, रसेल और कैलिस दिग्गज ऑलराउंडर रहे हैं और उन्हें अक्सर बैटिंग के कारण भी प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाता रहा है. यानी जब विशुद्ध तेज गेंदबाज की बात आती है तो उमेश यादव के नाम सबसे अधिक प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब है.

जसप्रीत बुमराह, आशीष नेहरा, जयदेव उनादकट और लसिथ मलिंगा ने 6-6 मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते हैं. यह अवॉर्ड जीतने वाले स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों की लिस्ट में उमेश यादव के बाद यही चार नाम आते हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उमेश यादव को भले ही वह स्टारडम हासिल ना हो, जिसके वे हकदार हैं. लेकिन प्लेयर ऑफ द लिस्ट उनकी कामयाबी की कहाना खुद ब खुद कहती है.

