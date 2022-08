IND vs ZIM: केएल राहुल एंड कंपनी वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे पहुंचीं, वीडियो सामने आया

नई दिल्ली. जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज के लिए टीम इंडिया केएल राहुल की अगुआई में हरारे पहुंच गई है. केएल राहुल चोट और कोरोना से उबरने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं. एशिया कप से पहले उनके पास खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका होगा. क्रिकेट जिम्बाब्वे ने भारतीय क्रिकेट टीम के हरारे पहुंचने का एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, वो यहां आ गए हैं….टीम इंडिया 3 वनडे खेलने के लिए हरारे पहुंच गई है. 18, 20 और 22 अगस्त को हरारे के स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर तीनों वनडे खेले जाएंगे.

क्रिकेट जिम्बाब्वे ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल, पेसर मोहम्मद सिराज और अन्य खिलाड़ी हरारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं. इससे पहले, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरने के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की थी. बता दें कि पहले जिम्बाब्वे दौरे के लिए शिखर धवन को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया था. लेकिन, बीसीसीआई ने दौरा शुरू होने से पहले केएल राहुल को फिट होने के कारण टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया.

केएल राहुल स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी के कारण टीम से बाहर चल रहे थे. इस चोट से उबरने के दौरान उन्हें कोरोना हो गया था. इसी वजह से वो वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेल पाए थे.

They are here now . . . 🇮🇳 have just landed in Harare ahead of the three-match ODI series against 🇿🇼 scheduled for 18, 20 and 22 August at Harare Sports Club #WelcomeIndia | #ZIMvIND | #VisitZimbabwe pic.twitter.com/lViHCYPSPL

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) August 13, 2022