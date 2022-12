KL Rahul का बल्ला भले खामोश, साथी ने विरोधी टीम के ठिकाने लगाए होश; 11 गेंद में 56 रन ठोक दिलाई जीत

नई दिल्ली. टीम इंडिया के स्टार बैटर केएल राहुल भले ही बीते कुछ महीनों में रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए हैं. उनका हालिया फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है. बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में उनकी 73 रन की पारी को छोड़ दें तो वो पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे. 2 टेस्ट की 4 पारियों में उनके बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला. यही वजह रही कि उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज की टीम में जगह नहीं मिली और उनकी कप्तानी भी चली गई.

खैर, उनका बल्ला भले ही रन नहीं उगल रहा हो. लेकिन, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का उनका साथी तो गेंद और बल्ले दोनों से धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है. हम बात कर रहे हैं मार्कस स्टोइनिस की, जिन्होंने बिग बैश लीग के एक मैच में कमाल की पारी खेली, जिसकी बदौलत उनकी टीम मेलबर्न स्टार्स एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच जीतने में सफल रही.

स्टोइनिस ने 74 रन की पारी खेली

स्टोइनिस ने मेलबर्न के लिए 35 गेंद में 74 रन की पारी खेली. अपनी इस पारी में इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने 6 छक्के और 5 चौके उड़ाए. यानी चौके-छक्कों से ही 11 गेंद में 56 रन ठोक डाले. स्टोइनिस की इस पारी के कारण मेलबर्न स्टार्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 8 रन से हरा दिया.

Four sixes in the over for Marcus Stoinis! Absolutely silly hitting from the big allrounder #GoldenMoment @BKTtires | #BBL12 pic.twitter.com/gBeWQwVVy8

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 31, 2022