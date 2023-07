नई दिल्ली. अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट के फाइनल में सिएटल ओर्कास और एमआई न्यूयॉर्क की टक्कर हो रही. इस मैच में एमआई न्यूयॉर्क ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. लेकिन सिएटल ओर्कास के ओपनर क्विंटन डिकॉक ने तूफानी पारी खेल MI की उम्मीदों को पानी फेर दिया. डिकॉक ने 52 गेंद में 87 रन ठोके. उनकी इस पारी की बदौलत सिएटल की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 183 रन बनाए.

क्विंटन डिकॉक आईपीएल 2023 में केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने जिस MI न्यूयॉर्क के खिलाफ चौके-छक्कों की बरसात कर 87 रन की पारी खेली, उसकी कप्तानी निकोलस पूरन कर रहे, जो खुद लखनऊ टीम की तरफ से खेलते हैं. यानी डिकॉक ने अपने साथी की टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी.

डिकॉक के अलावा शुभम रंजने (29) और ड्वेन प्रिटोरियस ने 7 गेंद में 21 रन की तूफानी पारी खेली. एमआई न्यूयॉर्क की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और राशिद खान सबसे सफल गेंदबाज रहे. इन दोनों ने 3-3 विकेट झटके.

QUINTON DE KOCK GOES BIG… THRICE!🔁

Quinton De Kock takes on debutant Jessy Singh for THREE SIXES in the 15th over! 💚

1⃣2⃣0⃣/3⃣ (14.4) pic.twitter.com/ubaHuKuqfu

— Major League Cricket (@MLCricket) July 31, 2023