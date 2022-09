VIDEO: तो मैं क्या खुद बैठ जाऊं फिर? कमाल है...विराट के ओपनिंग के सवाल पर राहुल का रिएक्शन वायरल

नई दिल्ली. एशिया कप 2022 में भारतीय टीम के रनमशीन विराट कोहली ने आखिरकार 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार खत्म कर दिया. अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करने उतरे विराट ने 122 रनों की पारी खेली. यह टी20 इंटरनेशनल में विराट का पहला शतक भी रहा. विराट ने केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी निभाई. इस साझेदारी में राहुल ने 41 गेंदों में 62 रन ठोके. दुबई में खेले गए इस मुकाबले में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे. उनकी जगह राहुल ने कप्तानी की. टीम इंडिया यह मुकाबला 101 रनों से जीतने में सफल रही.

विराट कोहली जब भी टी20 क्रिकेट में ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं तो उन्होंने धमाल मचाया है. कोहली ने टी20 इंटरनेशनल में 9 बार पारी का आगाज किया है. इसमें उन्होंने 161.29 की स्ट्राइक रेट और 57 की औसत से 400 रन बनाए हैं. उन्होंने बतौर ओपनर 2 अर्धशतक और एक शतक जड़ा है. बतौर ओपनर कोहली का रिकॉर्ड उनके पूरे करियर से बहुत बढ़िया है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में 109 मुकाबलों में करीब 52 की औसत और 138 की स्ट्राइक रेट से 3584 रन ठोके हैं. आईपीएल में भी कोहली ने ओपनिंग करते ही हुए ही 5 शतक लगाया है. कोहली पिछले साल रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने की इच्छा भी जता चुके हैं.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल से विराट कोहली की आगामी मैचों में भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया. केएल राहुल ने विराट के ओपनिंग के सवाल पर जो कहा, वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया.

पत्रकार का सवाल: “विराट कोहली आईपीएल में भी 5 शतक मार चुके हैं. अब टीम मैनेजमेंट से बात होगी तो क्या यह सोचा जाएगा उन्हें ओपनिंग का मौका मिले? अभी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज होनी है. विराट भी ओपनिंग की इच्छा जता चुके हैं.”

Question – “should Virat Kohli continue to open the innings for India?”.

KL Rahul – “then what do you want me to do? Sit out on the bench? (Laughs)”.#71stcentury #KingKohli#ViratKohli #ViratKohlipic.twitter.com/7csMlkmnCR

