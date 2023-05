WTC Final से केएल राहुल हुए बाहर, बीसीसीआई ने विस्फोटक विकेटकीपर को चुना रिप्लेसमेंट, करेंगे टेस्ट डेब्यू

नई दिल्ली. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम इंडिया के ओपनर और विकेटकीपर के तौर पर चुने गए केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान चोटिल हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान की जगह पर विकेटकीपर के नाम की घोषणा कर दी है. केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बीसीसीआई ने ईशान किशन का नाम चुना है.

बीसीसीआई ने सोमवार 8 मई को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए चुनी गई भारतीय टीम में बदलाव की घोषणा की. आईपीएल के दौरान चोटिल हुए केएल राहुल की जगह पर ईशान किशन को चुना गया है. वहीं स्टैंडबॉय के रूप में ऋतुराज गायकवाड़, मुकेश कुमार और सूर्यकुमार यादव को रखा गया है.

NEWS – KL Rahul ruled out of WTC final against Australia.

Ishan Kishan named as his replacement in the squad.

Standby players: Ruturaj Gaikwad, Mukesh Kumar, Suryakumar Yadav.

More details here – https://t.co/D79TDN1p7H #TeamIndia

— BCCI (@BCCI) May 8, 2023