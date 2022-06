केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से हुए बाहर, इलाज के लिए जर्मनी जाएंगे

नई दिल्ली. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) केएल राहुल को ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी भेज रही है. भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली है जहां उसे कुल 7 मैच खेलने हैं. केएल राहुल चोट के चलते इस इंग्लैंड के दौरे पर नहीं जा सकेंगे. इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वर्तमान में चल रही टी-20 सीरीज से भी राहुल बाहर हो चुके हैं. रोहित को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया था और केएल राहुल को कप्तान बनाया गया था.

बीसीसीआई ने क्रिकबज को बताया कि राहुल को ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी भेजा जाएगा. इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में राहुल जर्मनी के लिए रवाना होंगे. राहुल का इंग्लैंड दौरे पर न जा पाना टीम इंडिया के लिए काफी बड़ा झटका है. राहुल टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक है. रोहित शर्मा की कप्तानी में राहुल को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया था. अब इंग्लैंड दौरे के लिए नया उप कप्तान नियुक्त किया जाएगा. राहुल भारत के लिए अभी तक 43 टेस्ट, 42 वनडे और 56 टी-20 मैच खेल चुके हैं.

इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी भारतीय टीम

भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर कुल 7 मैच खेलेगी. इसमें 1 टेस्ट मैच, 3 टी-20 और 3 वनडे मैच शामिल हैं. टीम 1 जुलाई से इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलेगी. गुरुवार सुबह टीम के खिलाड़ियों का एक बैच इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया जिसमें राहुल शामिल नहीं थे.

