मैदान पर कराह रहे थे केएल राहुल, आथिया शेट्टी के चेहरे पर दिया दिखाई दर्द, रिएक्शन वायरल

नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एक मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को थर्ड-मैन फेंस की गेंद का पीछा करते हुए पैर में चोट लग गई. आईपीएल के मैच के दौरान दाहिनी जांघ में चोट लगी है. राहुल को टीम फिजियो और एक साथी खिलाड़ी की मदद से मैदान से बाहर ले जाया गया. उनसे चला भी नहीं जा रहा था और कुछ समय तक वह दर्द के मारे मैदान पर ही लेट गए. केएल राहुल को तकलीफ में देख उनकी पत्नी आथिया शेट्टी के चेहरे पर भी दर्द नजर आ रहा था. आथिया की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

टीम इंडिया के सीनियर विकेटकीपर-बल्लेबाज और लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी के दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चोटिल हो गए. जब फाफ डुप्लेसी ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद को एक्स्ट्रा कवर में खेला था, तब राहुल गेंद के पीछे दौड़े थे. इसी दौरान उन्हें चोट लग गई थी. चोट की गंभीरता का अभी पता नहीं चल सका है. उनकी चोट की जांच हो रही है.

3 देश के खिलाड़ियों से भिड़ चुका है नवीन उल हक, शाहिद अफरीदी को दिखा चुका तेवर, अब विराट कोहली से उलझा

जब केएल राहुल मैदान पर दर्द से कराह रहे थे, उस वक्त उनकी पत्नी स्टैंड्स में बैठी हुई थी. राहुल की चोट का दर्द आथिया शेट्टी के चेहरे पर साफतौर पर देखा जा सकता है. वह काफी परेशान नजर आ रही थीं. उनके चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई थी. आथिया शेट्टी के एक्सप्रेशन के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

Athiya Shetty is talking to someone on call. Hope the KL Rahul’s injury isn’t too serious! pic.twitter.com/OAvK0MlNXh

— Juman Sarma (@cool_rahulfan) May 1, 2023