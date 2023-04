नई दिल्‍ली. क्रिकेट के खेल में किसी बल्‍लेबाज को आपने आमतौर पर कैच, बोल्‍ड, एलबीडब्‍ल्‍यू, रन आउट, स्‍टंपिंग और हिटविकेट ही आउट होते हुए देखा होगा लेकिन इसके अलावा, पांच और तरीकों से बल्‍लेबाज का आउट दिया जा सकता है. ये तरीके है-हैंडल्‍ड द बॉल (Handled the ball), हिट द बॉल ट्वाइस या डबल हिट (Hit the ball twice), ऑब्‍सट्रक्टिंग द फील्‍ड (Obstructing the field), रिटायर्ड हर्ट (Retired Out) और टाइम्‍ड आउट (Timed out).

जानते हैं हैंडल्‍ड द बॉल नियम के बारे में, मैरिलबोन क्रिकेट क्लब (Marylebone Cricket Club या MCC) द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ‘हैंडल्‍ड द बॉल’ भी किसी बल्‍लेबाज के आउट होने का एक तरीका है. Law 33 के अनुसार, कोई बल्‍लेबाज यदि गेंद को खेलने के बाद अगर जानबूझकर हाथ या हाथों से गेंद की दिशा को बदलने की कोशिश करता है तो विपक्षी टीम की अपील पर उसे Handled the ball के तहत आउट दिया जा सकता है.

गेंदबाज के खाते में नहीं जाता विकेट

सरल शब्‍दों में समझें तो बल्‍लेबाज ने कोई गेंद खेली और उसे लगा कि यह गेंद उस्‍के स्‍टंप की ओर जा रही है, गेंद को अपने स्‍टंप पर हिट करने से रोकने के लिए यदि वह इरादतन इसे हाथ से रोकता है तो ‘हैंडल्‍ड द बॉल’ के अंतर्गत आउट करार दिया जा सकता है. रन आउट की ही तरह ‘हैंडल्‍ड द बॉल’ का विकेट, गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 10 बैटर हो चुके आउट

इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 10 बल्‍लेबाज, Handled the ball के अंतर्गत आउट दिए जा चुके हैं, इसमें टेस्‍ट क्रिकेट में 7 और वनडे में 3 बल्‍लेबाज शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका के रसेल एंडियन को सबसे पहले वर्ष 1957 में इंग्‍लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्‍ट में हैंडल्‍ड द बॉल आउट दिया गया. पाकिस्‍तान के मोहसिन खान, वेस्‍टइंडीज के डेसमंड हैंस, इंग्‍लैंड के ग्राहम गूच व माइकल वॉन, ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टीव वॉ (सभी टेस्‍ट क्रिकेट) के अलावा भारत के मोहिंदर अमरनाथ और दक्षिण अफ्रीका के डेरिल कलिनन (वनडे) उन बल्‍लेबाजों में शामिल हैं जो हैंडल्‍ड द बॉल आउट करार दिए गए थे.