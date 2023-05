क्रुणाल पंड्या ने लपका छोटे भाई का शानदार कैच, झन्ना गया हाथ, आउट होने पर हार्दिक का रिएक्शन वायरल

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 में रविवार, 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मैच खेला गया. इस मैच की सबसे खास बात यह रही कि दोनों टीमों के कप्तान दो सगे भाई हैं. क्रुणाल पंड्या लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी संभाल रहे थे तो वहीं, हार्दिक पंड्या के हाथ में गुजरात टाइटन्स की कप्तानी है. इसके अलावा इस मैच का खास आकर्षण क्रुणाल पंड्या का एक कैच भी रहा, जिसके दम पर उन्होंने अपने छोटे भाई हार्दिक पंड्या को पवेलियन की राह दिखाई. इस मैच में हार्दिक पंड्या की गुजरात टाइटन्स ने क्रुणाल पंड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रनों से हराया.

हार्दिक पंड्या और क्रुणाल पंड्या जब रविवार को आईपीएल 2023 में बतौर कप्तान मैच खेलने उतरे तो इतिहास रच दिया. हार्दिक और क्रुणाल आईपीएल में ऐसी पहली भाइयों की जोड़ी बन गई है, जिन्होंने अलग-अलग टीमों के लिए कप्तानी की है. यह मौका और भी यादगार बन गया, क्योंकि दोनों भाई अपने गृहनगर गुजरात में यह मैच खेल रहे थे. इस मैच के दौरान क्रुणाल पंड्या ने ही हार्दिक पंड्या का कैच भी लपका.

यह घटना गुजरात टाइटन्स की पारे के 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर हुई. हार्दिक पंड्या ने मोहसिन खान की गेंद को हिट किया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर में खड़े क्रुणाल पंड्या ने लपक लिया. हालांकि, हार्दिक का यह शॉट इतना करारा था कि क्रुणाल बाद में अपने हाथ को झटकते हुए नजर आए. वहीं, बड़े भाई क्रुणाल पंड्या के हाथों कैच होने के बाद हार्दिक भी हंसते हुए पवेलियन लौट गए. सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों का यह खूबसूरत वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

