VIDEO: केएस भरत ने भंग कर दी ऑस्ट्रेलियाई पेसर की दिशा, लाइन क्रॉस कर गया गेंदबाज, दिखाया टी20 वाला खेल

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में रोमांच का तीसरा डोज देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 480 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. जिसके बाद टीम इंडिया बैकफुट पर नजर आई. लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने मुकाबले को तराजू पर ला दिया है. पहले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक शानदार शतक से मिले मौके का फायदा उठाया. उधर विराट ने शतकों का सूखा खत्म कर दिया. वहीं, केएस भरत ने भी ऑस्ट्रेलियाई पेसर की दिशा भंग कर दी थी.

शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली. लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में नजर आई. उसके बाद विराट कोहली और केएस भरत के बीच एक अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली. लेकिन एक समय ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया ने बाउंसर्स से टीम इंडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया. लेकिन इस सीरीज में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी केएस भरत ने आस्ट्रेलियाई पेसर कैमरन ग्रीन की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी.

केएस भरत ने जड़े दो लगातार छक्के

भरत को ग्रीन एक के बाद एक बाउंसर मार रहे थे. लेकिन बल्लेबाज ने उन्हें रिमांड पर ले लिया. उन्होंने दो लगातार पुल शॉट लगाए जो बाउंड्री के पार दिखाई दिए. इसके बाद ग्रीन की लाइन लेंथ बिगड़ गई और उन्होंने दो लगातार नो बॉल फेंक दीं. भरत ने 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 44 रन की पारी खेली, बदकिस्मती से वह अपने अर्धशतक से महज 6 रन से चूक गए.

