IND vs SL: कुलदीप यादव की जादुई डिलीवरी से फैंस को क्यों याद आए एमएस धोनी? जानें वर्ल्ड कप से क्या है कनेक्शन

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया के फैंस ने जमकर इंजॉय किया. भारतीय टीम पूरी तरह से मेहमानों पर हावी दिखी. पहले बल्लेबाजों ने धोया, उसके बाद गेंदबाजों ने टिकने ही नहीं दिया. पूरी टीम महज 73 रन पर ही सिमट गई. भारत ने इस मुकाबले को 317 रन के बड़े अंतर से जीतकर रिकॉर्ड भी बना दिया. गेंदबाजी की बात करें तो भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) की जादुई डिलीवरी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है.

मैच के दौरान टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शुरू से ही मेहमानों पर हावी हो गए थे. श्रीलंका की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को महज 39 रन के स्कोर पर खो दिया था. उसके बाद एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए दसुन शनाका को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी. लेकिन 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने ऐसी डिलीवरी फेंकी जो श्रीलंकाई कप्तान हैरान रह गए. उन्होंने गेंद को रोकने के लिए बल्ला आगे किया था लेकिन वह अंदाजा ही नहीं लगा पाए और गिल्लियां उड़ गईं. कुलदीप यादव की इस गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस गेंद से फैंस को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी की याद आ गई है.

same out as babar got out in #WC2019 and #dhoni said from the behind mic ohh yess, that was amazing feeling in my heart for forver pic.twitter.com/vrQcy820ac

— Rahul🇮🇳 (@rahul_gundia) January 15, 2023