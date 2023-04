RCB vs DC: कुलदीप यादव ने RCB में मचाई विकेटों की पतझड़, 2 गेंद में पलटी बाजी, मैक्सवेल को नहीं मिला तोड़

नई दिल्ली. आईपीएल (IPL 2023) में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है. दिल्ली की टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से टीम को एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. अब दिल्ली की टीम पांचवे मैच में आरसीबी के खिलाफ (DC vs RCB) पहली जीत की तलाश में है. इस मैच में दिल्ली की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, लेकिन पारी के खत्म होने तक टीम ने मैच में वापसी कर ली है. 3 गेंद ऐसी देखने को मिली की मैच की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है.

आरसीबी की तरफ से कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने टीम को आतिशी शुरुआत दिलाई. कोहली ने इस सीजन का अपना तीसरा अर्धशतक भी लगाया. लेकिन कोहली का विकेट गिरते ही आरसीबी की नैय्या डूबती नजर आई. पारी के 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने लोमरोर के रूप में टीम को बड़ी सफलता दिलाई. उसके बाद गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने अपनी शुरुआती 2 गेंद पर 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया. हालांकि, वह अपनी हैट्रिक से चूक गए.

What spell by Kuldeep Yadav – 2/23 in 4 overs with a double wicket maiden.pic.twitter.com/mDIdR5fl2H

