SA20 League: अफ्रीका में लीग क्रिकेट का आगाज, जैक कैलिस ने कहा, देश में टी20 क्रिकेट का भविष्य...

जोहान्सबर्ग. क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़े चोकर्स (बड़े मुकाबलों में हार) के रूप में पहचानी जाने वाली साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया हुए टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 राउंड से ही बाहर हो गई. इसके बाद टीम की बहुत किरकिरी हुई. अब अफ्रीका के महान क्रिकेटर जैक कैलिस ने उम्मीद जताई है कि अफ्रीका में टी20 क्रिकेट का भविष्य अच्छा है.

कैलिस ने कहा, “भविष्य में दक्षिण अफ्रीका की टी20 टीम में काफी गहराई होगी, क्योंकि उभरती हुई प्रतिभाओं को खुद को अभिव्यक्त करने के लिये आगामी दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग से अच्छा मंच मिल जायेगा, जिसमें सभी टीमें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी मालिकों की हैं.”

कैलिस प्रिटोरिया कैपिटल्स में ग्राहम फोर्ड के सहायक कोच होंगे, जो दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की है. कैलिस ने साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लाॅन्च पर कहा, “मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था. मुझे लगता है हमने दुनिया भर में इसका शानदार काम देखा है कि स्थानीय प्रतिस्पर्धा ने किस तरह क्रिकेट में सुधार किया है.’’

Jacques Kallis and his coaching mantra

Excited to see him in the support staff? #SA20 #PretoriaCapitals pic.twitter.com/9yLdFwZxuS

— Pretoria Capitals (@PretoriaCapsSA) November 17, 2022