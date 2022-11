VIDEO: भुवी भाई से 'नकल बॉल' और शमी भाई से 'यॉर्कर' सीख रहा हूं, अर्शदीप ने खोला अपनी कामयाबी का राज

नेपियर. भारत के बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कहा है कि उन्होंने भुवनेश्वर कुमार जैसे सीनियर खिलाड़ियों से जो गुर सीखे हैं, उससे उन्हें अपनी गेंदबाजी में विविधता लाने में मदद मिली. अर्शदीप ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 37 रन देकर चार विकेट चटकाते हुए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत यह मुकाबला टाई रहा.

न्यूजीलैंड पर जीत के बाद अर्शदीप ने मोहम्मद सिराज से बातचीत की. इसका वीडियो BCCI ने शेयर किया है. अर्शदीप ने कहा, ”मैं हमेशा टीम के सीनियर गेंदबाजों से सीखने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं आपसे ‘हार्ड लेंथ’ पर गेंदबाजी और भुवी भाई (भुवनेश्वर कुमार) से ‘नकल बॉल’ तथा ‘यॉर्कर’ (मोहम्मद) शमी भाई से सीख रहा हूं.” उन्होंने कहा, “मैं हमेशा खुद को प्रतिदिन बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं और जब भी जरूरत होती है टीम के लिए योगदान देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिम्मेदारी लेकर अच्छा प्रदर्शन करूं.”

From scalping 4⃣ wickets apiece to the feeling of representing #TeamIndia, presenting bowling heroes from Napier – @mdsirajofficial & @arshdeepsinghh

Full interview #NZvIND

