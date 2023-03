स्टीव स्मिथ के लिए बुरा सपना साबित हो रहे जडेजा, बल्ला जमीन पर पटककर भागे, करियर में पहली बार हुआ ऐसा

नई दिल्ली. स्टीव स्मिथ की गिनती टेस्ट के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में होती है. एक बार आंखें जम जाने के बाद स्मिथ को आउट करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता. लेकिन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में उनका बल्ला चल नहीं रहा है. अहमदाबाद टेस्ट की पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने शुरुआत तो अच्छी की. लेकिन, वो बार एक फिर अर्धशतक ठोकने में नाकाम रहे और 38 रन बनाकर आउट हो गए. एक बार फिर रवींद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ का शिकार किया.

रवींद्र जडेजा की जिस गेंद पर स्टीव स्मिथ बोल्ड हुए, उसे किसी भी नजर में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत अच्छी गेंद थी. जडेजा की ये गेंद गुड लेंथ पर गिरी थी और स्मिथ ने भी इसे सीधे बल्ले से खेला था. लेकिन, गेंद की रफ्तार ज्यादा होने के कारण गेंद उनके बल्ले का अंदरुनी किनारा लेकर पिछले पैड से टकराकर विकेट पर जा लगी और इस तरह स्मिथ की पारी का अंत हो गया. ये सातवां मौका है, जब रवींद्र जडेजा ने स्मिथ को टेस्ट में आउट किया है. इसमें से उन्होंने 4 बार इस बैटर को बोल्ड किया है और जडेजा के खिलाफ स्मिथ का औसत भी 30 से कम है.

