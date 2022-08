सौरव गांगुली की क्रिकेट में वापसी, इस मुकाबले में करेंगे टीम की कप्तानी, ईडन गार्डन्स पर लगेगा सितारों का मेला

नई दिल्ली. भारत इस साल अपनी आजादी के 75 बरस पूरे कर रहा है. इस मौके को खास बनाने के लिए देश में अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है. इस मौके पर कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर खास क्रिकेट मैच का आयोजन होगा. यह मैच लीजेंड्स क्रिकेट लीग के तहत खेला जाएगा. वैसे, तो इस लीग की शुरुआत 16 सितंबर से होगी. लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 15 सितंबर को सौरव गांगुली की अगुआई वाली इंडिया महाराजा और वर्ल्ड जायंट्स के बीच एक मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से जुड़े समारोहों को समर्पित होगा. आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

एलएलसी के उपायुक्त रवि शास्त्री ने बयान में कहा, ‘यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण है कि हम अपनी स्वतंत्रता का 75वें साल का जश्न मना रहे हैं.मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने इस साल लीग को स्वतंत्रता समारोह के 75वें वर्ष को समर्पित करने का फैसला किया है.’

इंडिया महाराजा का नेतृत्व पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली करेंगे जबकि वर्ल्ड जायंट्स की कमान इंग्लैंड के 2019 के विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मोर्गन संभालेंगे. एलएलसी के दूसरे टूर्नामेंट की शुरुआत इस विशेष मैच के एक दिन बाद 16 सितंबर से होगी. इस टूर्नामेंट में चार टीम भाग लेंगी जो 22 दिन के अंदर 15 मैच खेलेंगी.

As we celebrate India@75 by dedicating the upcoming season, we have a special match between India @IndMaharajasLLC and World @WorldGiantsLLC.

