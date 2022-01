Legends League Final 2022: वर्ल्ड जायंट्स बने चैम्पियन, कोरी एंडरसन के तूफान में उड़े एशिया लायंस

नई दिल्ली. मस्कट में पहली बार रिटायर्ड खिलाड़ियों की टीमों के बीच खेली गई लीजेंड्स लीग क्रिकेट (Legends League Cricket) को चैम्पियन मिल गया. वर्ल्ड जायंट्स ने फाइनल में एशिया लायंस (World Giants vs Asia Lions) को 25 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस मैच में वर्ल्ड जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 256 रन बनाए थे. इसके जवाब में एशिया लायंस की पूरी टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 231 रन ही बना सकी. लायंस की तरफ से मोहम्मद युसूफ ने सबसे अधिक नाबाद 39 रन बनाए. वहीं, जायंट्स के लिए एल्बी मोर्कल ने 35 रन देकर 3 विकेट झटके.

इस मैच में वर्ल्ड जायंट्स के बल्लेबाजों ने एशिया लायंस के गेंदबाजों को जमकर धुनाई की. खास तौर पर, न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन (Corey Anderson) की बल्लेबाजी के आगे तो एशिया लायंस का एक भी गेंदबाज नहीं टिक पाया. उनके अलावा केविन पीटसन (Kevin Pietersen) ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. मैच में एशिया लायंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. केविन पीटरसन और फिल मस्टर्ड ने वर्ल्ड जायंट्स को शानदार शुरुआत दिलाई. पीटरसन ने तीसरे ओवर में ही शोएब अख्तर को तीन छक्के लगाए.

पीटरसन ने 48 रन की पारी खेली

इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 4 ओवर में 51 रन जोड़े. इसी स्कोर पर मस्टर्ड 7 रन बनाकर आउट हो गए, इसके बाद जायंट्स के 2 विकेट और जल्दी गिर गए. टीम ने 65 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इसमें से अकेले 48 रन पीटरसन के बल्ले से आए. उन्होंने आउट होने से पहले 22 गेंद में 5 छक्के के दम पर 48 रन ठोके. हालांकि, उनके आउट होने के बाद भी जायंट्स की रनों की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा.

The picture says it all. Champions rock. #LegendsLeagueCricket https://t.co/1gOyvWl2G8

— Legends League Cricket (@llct20) January 29, 2022