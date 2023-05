PBKS vs DC: मैदान से बाहर गेंद पहुंचाने वाले 'बाहुबली' ने उड़ाए होश, 9 छक्के जमाए, फिर भी कसक रह गई

नई दिल्ली. 6 गेंद और 33 रन. पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में जीत के लिए इतने रनों की दरकार ही थी और स्ट्राइक पर पंजाब के पावर हिटर लियाम लिविंगस्टोन थे. इसी वजह से ये उम्मीद थी कि धूम-धड़ाका होगा और हुआ भी ऐसा ही. ईशांत शर्मा ने ये ओवर फेंका. लिविंगस्टोन पंजाब को जीत तो नहीं दिला पाए. लेकिन, ये जरूर साबित कर दिया कि वो क्यों क्रिकेट के बाहुबली कहलाते हैं. लिविंगस्टोन ने इस ओवर की पहली 4 गेंद में 2 छक्के और एक चौका मारा. हालांकि, अगली 2 गेंद खाली चली गई और आखिरी पर वो खुद आउट हो गए. इस तरह 214 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स 20 ओवर में 198 रन ही बना सकी और 15 रन से मैच हार गई. लेकिन, लिविंगस्टोन दिल जीत ले गए. वो स्टेडियम के बाहर छक्के मारने के लिए मशहूर हैं.

लियाम लिविंगस्टोन ने आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले 48 गेंद में 94 रन की आतिशी पारी खेली. इस पारी में उन्होंने चौके तो 5 ही लगाए, पर छक्के 9 उड़ाए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. उन्होंने 95 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. मैच में पंजाब किंग्स ने 198 रन बनाए. इसमें से 94 रन. यानी आधे रन लिविंगस्टोन के बल्ले से निकले.

Liam leaving us on the edge of our seats with his electrifying performance! #PBKSvDC #IPLonJioCinema #TATAIPL #IPL2023 #EveryGameMatters | @PunjabKingsIPL @liaml4893 pic.twitter.com/XwLZT8tnL1

— JioCinema (@JioCinema) May 17, 2023