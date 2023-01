IND vs NZ: रोहित शर्मा का नन्हा फैन मैदान में घुसा, हिटमैन को लगाया गले, कप्तान की फिर दिखी दरियादिली

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. टीम इंडिया की आक्रामक गेंदबाजी के सामने मेहमान टीम जूझती नजर आई और महज 108 रन पर ही सिमट गई. लेकिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी आने के बाद एक शानदार मूमेंट देखने को मिला.

रोहित शर्मा ने टीम को एक शानदार शुरुआत दी. उन्होंने चौकों और छक्कों से भरी अर्धशतकीय पारी से फैंस का खूब मनोरंजन किया. वहीं, 10वें ओवर में रोहित ने एक शानदार छक्का लगा दिया. इस बीच मैदान में हिटमैन का एक नन्हा फैन मैदान में घुस गया और तेजी से भागकर रोहित के गले लगा. वहीं, बड़े दिल वाले रोहित शर्मा ने उसे खुद से दूर नहीं किया बल्कि ग्राउंड स्टाफ ने उस बच्चे को जल्दी से हटाया. इस मूमेंट के बाद फैंस के बीच शोर मच गया. भारतीय कप्तान का बड़ा दिल देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर फैंस उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं.

That Hug. and My Captain Rohit Sharma told the security – “let him go, he’s a kid”. The most humble cricket ever @ImRo45 ❤

