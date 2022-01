India U19 vs Bangladesh U19 Live Score: 13वें ओवर में लगा पहला चौका, स्कोर 3 विकेट पर 34 रन

India U19 vs Bangladesh U19 Live Score: अंडर-19 वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है.

एंटिगा. अंडर-19 वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और बांग्लदेश (INDIA UNDER-19 VS BANGLADESH UNDER-19) के बीच खेला जा रहा है. मैच में कप्तान यश धुल (Yash Dhull) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. कोरोना के बाद वे वापसी कर रहे हैं. भारत ने ग्रुप राउंड में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया था और ग्रुप में टॉप पर रही थी. वहीं बांग्लादेश की टीम (Cricket news in hindi) को 3 में से एक मैच में हार मिली थी. टीम ग्रुप में दूसरे नंबर पर थी.

पिच में थोड़ी नमी थी. इस कारण भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर (IND U19 vs BAN U19 Live Score and Updates in hindi) गेंदबाजी का फैसला किया. उप-कप्तान शेख रशीद भी कोरोना के बाद मैच में उतर रहे हैं.

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच किस समय शुरू होगा?

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे खेला जाएगा.

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच कहां होगा?

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच एंटीगा में खेला जाएगा.

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और बांग्लादेश के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और बांग्लादेश की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत की प्लेइंग-11: अंगक्रिश रघुवंशी, हरनूर सिंह, शेख रशीद, यश धुल (कप्तान), राज बावा, कौशल तांबे, सिद्धार्थ यादव, दिनेश बाना (विकेटकीपर), विक्की ओस्तवाल, राजवर्धन हैंगरगेकर, रवि कुमार.

बांग्लादेश की प्लेइंग-11: महफिजुल इस्लाम, इफ्ताखेर हुसैन इफ्ति, प्रांतिक नवरोज नबील, आइच मोल्ला, मोहम्मद फहीम (विकेटकीपर), अरिफुल इस्लाम, एसएम महरोब, रकीबुल हसन (कप्तान), आशिकुर जमान, तंजीम हसन साकिब, रिपन मोंडोल.