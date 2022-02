IND vs SL 1st T20 Live Score: भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20, लखनऊ में साढ़े 6 बजे टॉस

T20 LIVE- INDIA vs SRI LANKA : रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल में वेस्टइंडीज को 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी. अब उसका मकसद अपनी मेजबानी में श्रीलंका को हराकर इस जीत के क्रम को आगे बढ़ाना है.

India Vs Sri Lanka Live Match 1st T20 : भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव चोटिल हो गए हैं. उनके अलावा दीपक चाहर भी चोटिल हैं और वह भी टी20 मैच का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

T20 LIVE- INDIA vs SRI LANKA : मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ खिलाड़ियों को 'गुरु ज्ञान' देते नजर आए.

India vs Sri Lanka 1st T20 at Lucknow : लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नजारा

India vs Sri Lanka 1st T20I LIVE Score & Commentary in Hindi: भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला (IND vs SL 1st T20) लखनऊ में खेला जाना है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा. भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के पास है जबकि श्रीलंका टीम की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) संभाल रहे हैं.

धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और विकेटकीपर ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ इस टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. दोनों ने बायो-बबल से ब्रेक लिया है. वहीं, मध्यक्रम के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और पेसर दीपक चाहर चोटिल हैं और वह भी टी20 मैच का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और वह आइसोलेशन में हैं.

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा टी20 सीरीज से टीम इंडिया में वापसी करेंगे. उनके अलावा पेसर जसप्रीत बुमराह भी सीरीज का हिस्सा होंगे. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने इससे पहले वेस्टइंडीज को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी थी.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच (IND vs SL 1st T20) कब खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच गुरुवार यानी 24 फरवरी 2022 को खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच (IND vs SL 1st T20) कहां खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच लाखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच (IND vs SL 1st T20) कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच (IND vs SL 1st T20) का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच (IND vs SL 1st T20) की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज के पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. मैच से जुड़े लाइव अपडेट्स के लिए https://hindi.news18.com/cricket/ पर लॉगिन करिए.