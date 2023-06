नई दिल्ली. बल्लेबाज ने शॉट खेला और गेंद खुद ही पकड़ ली. बस, फिर क्या फील्डिंग टीम ने अपील की और अंपायर ने फौरन उंगली उठा दी और बैटर को पवेलियन लौटना पड़ा. अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि जब गेंद विकेट पर नहीं लगी, किसी फील्डर ने कैच नहीं लपका तो फिर कैसे अंपायर ने फील्डिंग टीम की अपील पर बैटर को सिर्फ गेंद पकड़ने के लिए आउट दे दिया. दरअसल, अंपायर का ये फैसला नियमों के तहत सही है. क्योंकि बैटर ने गेंद पकड़कर फील्डिंग में बाधा पहुंचाने की कोशिश की और एमसीसी के नियमों के तहत ऐसा करने पर बैटर को आउट दिया जा सकता है.

ये वाकया काउंटी चैंपियनशिप में ग्लोस्टशायर और लीसेस्टरशायर के बीच हुए मुकाबले में हुआ और आउट होने वाले बैटर थे लुई किम्बर और जिस नियम के तहत अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया, उसे Obstructing The Field कहा जाता है. क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के रुल 37 में विस्तार से इस बारे में बताया गया है और किस सूरत में बैटर को आउट दिया जाता और किस कंडीशन में वो नॉट आउट होता है. ये तफ्सील से बताया गया है.

क्या होता है Obstructing The Field?

पहले आपको बताते हैं कि किस कंडीशन में बैटर को Obstructing The Field के तहत आउट दे सकते हैं. कोई भी बैटर प्लेइंग एरिया में गेंद रहने पर जानबूझकर फील्डिंग कर रही टीम को परेशान करता है और गेंद पकड़ने में मौखिक या अपने किसी तरह के एक्शन के जरिए बाधा पहुंचाता या फील्डर का ध्यान भटकाता तो उसे आउट दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, अगर बैटर गेंद खेलने के दौरान जानबूझकर उस हाथ से गेंद को पकड़ने या हटाने की कोशिश करता है, जिसमें बल्ला नहीं है तो उसे Obstructing The Field नियम के तहत आउट दिया जा सकता है.

Have you ever seen a wicket like this?

Louis Kimber is given out obstructing the field!#LVCountyChamp pic.twitter.com/brARoGFjuw

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) June 13, 2023