नई दिल्‍ली. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स ने बुधवार को लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया. नियमित कप्‍तान केएल राहुल के बिना अपने होम ग्राउंड में उतरी लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विस्‍फोटक ओपनर काइल मायर्स समेत तीन बल्‍लेबाज पावरप्‍ले खत्‍म होने से पहले ही 27 रन पर पवेलियन लौट गए. लखनऊ पर दबाव बढ़ाने के लिए कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी ने सातवें ओवर में रवींद्र जडेजा को गेंद सौंपी. सर जडेजा ने भी कप्‍तान के भरोसे पर खरे उतरते हुए ऐसी गेंद डाली कि लखनऊ के इनफॉर्म बैटर मार्कस स्टोइनिस का मुंह खुला का खुला रहा गया. स्‍टोइनिस को कुछ देर समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे?

रवींद्र जडेजा ने सातवें ओवर की पांचवीं गेंद राउंड द विकेट डाली. यह गेंद लेग साइड में पड़ने के बाद तेजी से टर्न लेते हुए मार्कस स्टोइनिस का ऑफ स्टंप ले उड़ी. स्‍टोइनिस पूरी तरह हैरान रह गए. उन्‍हें यकीन ही नहीं हुआ कि वह आउट हो गए हैं. आखिर में उन्‍हें 6 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा. रवींद्र जडेजा के हाथ से निकली बेमिसाल गेंद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. फैंस इसे बॉल ऑफ आईपीएल भी बता रहे हैं. जडेजा ने 3 ओवर में 11 रन देकर एक विकेट हासिल किया.

….!

That was an epic delivery from @imjadeja

Follow the match ▶️ https://t.co/QwaagO40CB #TATAIPL | #LSGvCSK pic.twitter.com/dhPSVB4BuF

— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2023