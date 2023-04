VIDEO: अंतिम ओवर की खराब फिल्डिंग और RCB हारा, आवेश ने फेंका हेलमेट, गंभीर ने मैदान पर कर दी गंदी हरकत

नई दिल्ली. विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब तक इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब नहीं जीत सकी है. आईपीएल 2023 में टीम ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसे अब लगातार दूसरी हार मिली. टी20 लीग के 16वें सीजन के एक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक रोमांचक मैच में आरसीबी को अंतिम गेंद पर एक विकेट से हराया. प्लेयर ऑफ द मैच निकोलस पूरन ने 19 गेंद पर 62 रन की आक्रामक पारी खेली. मैच में आरसीबी ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 212 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया. काेहली के अलावा कप्तान फाफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल ने अर्धशतक ठोका. जवाब में केएल राहुल की टीम लखनऊ ने लक्ष्य को अंतिम गेंद पर 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

राॅयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अंतिम ओवर की खराब फील्डिंग का खामिजाया भुगतना पड़ा. अंतिम 6 गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 5 रन बनाने थे और उसके 3 विकेट शेष थे. तेज गेंदबाज हर्षल पटेल यह ओवर डाल रहे थे. पहली गेंद पर जयदेव उनादकट ने एक रन लियो तो दूसरी गेंद पर मार्क वुड एक रन बनाकर बोल्ड हो गए. अब रवि बिश्नोई बल्लेबाजी करने उतरे. तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लिए तो चौथी गेंद पर एक रन लेकर स्कोर को बराबर कर दिया.

