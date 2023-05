नई दिल्‍ली. गौतम गंभीर बनाम विराट कोहली विवाद के बीच इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्‍यादा वायरल हो रही हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्‍तान ने मैदान पर अफगानिस्‍तान के बैटर नवीन उल हक को मारने के लिए जूता निकाल लिया था. विराट पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हें. एक तस्‍वीर भी बार-बार दिखाई जा रही है जिसमें विराट अपने जूते को छूते हुए नजर आ रहे हैं. अक्‍सर मैदान पर अपने आक्रामक व्‍यवहार के लिए चर्चा में रहने वाले विराट ने क्‍या सच में लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटर को मारने के लिए जूता निकाल लिया था. आइये हम आपको इसकी पूरी सच्‍चाई बताते हैं.

यह पूरा प्रकरण लखनऊ की बैटिंग के दौरान 17वें ओवर में शुरू हुआ. मैदान पर नवीन उल हक के साथ अमित मिश्रा बैटिंग कर रहे थे. इसी बीच अमित और नवीन ने कई बेहतरीन शॉट लगाए. यूं तो आरसीबी की टीम मैच में मजबूत स्थिति मे थी लेकिन छोटा लक्ष्‍य होने के बावजूद इस बात के भी कयास लगाए जाने लगे कि कहीं यह दोनों बैटर आरसीबी के हाथ से जीती हुई बाजी छीन तो नहीं लेंगे. ऐसे में विराट ने दोनों को स्‍लेज करना शुरू कर दिया. इसी दौरान विराट के जूते कांड की तस्‍वीरें वायरल होने लगी.

मैच से जुड़े वीडियो से अलग-अलग थ्‍योरी निकलकर सामने आ रही है. एक थ्‍योरी से यह समझा जा सकता है कि विराट कोहली ने नवीन को मारने के लिए जूता नहीं निकाला था. वो अपने जूते पर लगी मिट्टी को दिखा रहे थे. यह घटनाक्रम विराट और नवीन के बीच हुए विवाद के ठीक बाद हुआ. जिसके चलते इसे नवीन को जूता मारने के लिए दिखाने से जोड़ा रहा रहा है.

