लखनऊ सुपर जायंट्स को झटका, IPL 2023 से बाहर हुआ बड़ा खिलाड़ी, कंधे में लगी है चोट

नई दिल्ली. लखनऊ सुपर जाइंट्स के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट बाएं कंधे की चोट के कारण आईपीएल 2023 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं. उनादकट रविवार, 30 अप्रैल को नेट्स में बॉलिंग प्रैक्टिस के दौरान गिर गए थे. उनादकट गेंदबाजी करते हुए बुरी तरह फिसल गए थे. गेंदबाज का पूरा वजन उनके बाएं कंधे पर पड़ा था. आईपीएल के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इसका वीडियो भी शेयर किया गया था. उनादकट इस दौरान काफी दर्द में दिख रहे थे और टीम फिजियो को उनकी चोट पर बर्फ लगाते हुए देखा गया था.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जयदेव उनादकट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में 7 जून से शुरू होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए समय पर फिट हो जाएंगे. जानकारी के अनुसार पता चला है कि जयदेव उनादकट स्कैन के लिए मुंबई गए थे.

इसके साथ ही वह बीसीसीआई द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ सलाहकारों में से एक से मिले थे. बोर्ड के मेडिकल स्टाफ के परामर्श से लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनादकट को आईपीएल से बाहर करने का फैसला लिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए इंग्लैंड जाने के लिए फिट होने के लिए उनके रिहैब के लिए बेंगलुरु में एनसीए जाने की उम्मीद है.

