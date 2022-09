VIDEO: क्रिकेट छोड़ महेंद्र सिंह धोनी इस गेम में दिखा रहे दिलचस्पी, अमेरिका में स्टेडियम में आए नज़र

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी अमेरिका में नजर आए. दोनों की टेनिस में भी दिलचस्पी है और इन दिनों यूएस ओपन 2022 का लुत्फ उठा रहे हैं. धोनी को देखते ही फैंस खुश हो गए और शोर मचाने लगे. धोनी ने फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया. ऑर्थर-ऐश स्टेडियम में दोनों दिग्गज स्क्रीन दिखे. धोनी किसी से बातें कर रहे थे. इसके बाद कपिल देव स्क्रीन पर नजर आए.

दरअसल, न्यूयॉर्क में यूएस ओपन 2022 जारी है. टूर्नामेंट में एक ओर खिलाड़ी कोर्ट पर अपने शानदार प्रदर्शन के जरिये सुर्खियां बटोर रहे तो दूसरी ओर कई जानी मानी हस्तियां मुकाबला देखने पहुंच रही हैं. धोनी और कपिल देव के साथ मशहूर शेफ विकास खन्ना भी नजर आए. वीडियो यूएस ओपन के ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

Indian cricketing royalty at the #USOpen

Two former Indian World Cup winning captains, @msdhoni and @therealkapildev graced the stands at Arthur Ashe yesterday as two young future Champions battled it out for 5 hours and 15 minutes #GoBigOrGoHome #SonySportsNetwork pic.twitter.com/e7CCgHJOMZ

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 9, 2022