MS Dhoni Sketch: हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद महिला फैन ने बनाया धोनी का खूबसूरत स्केच, माही ने किया रिएक्ट

नई दिल्ली: वैसे तो भारतीय टीम के पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. उन्होंने अपने शानदार परफॉर्मेंस के दम पर क्रिकेट में ही नहीं बल्कि कई दूसरे फील्ड में भी नाम कमाया है. भारत को कई बड़े खिताब जिताने वाले एमएस धोनी मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वह अपने फैंस के लिए प्रेरणादायक रहे हैं. माही की एक महिला फैन ने हाल ही में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी (Heart Transplant Surgery) के बाद उनका स्केच बनाते हुए सबको चौंका दिया है.

महिला फैन की चेन्नई में ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है. सफल सर्जरी के बाद महिला फैन ने माही का एक शानदार स्केच बनाते हुए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. महिला फैन के इस स्केच को आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

This has our whole hearts! 💛

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) October 20, 2022