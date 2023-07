नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान को लेकर काफी प्रतिद्वंद्विता देखी जाती है. क्रिकेट हो या अन्य कोई खेल कई बार खिलाड़ी एक-दूसरे से भिड़ तक चुके हैं. इस बीच पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शादाब खान का एक बयान काफी सुर्खियों में हैं. वे अभी अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट में उतर रहे हैं और सेन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की ओर से खेल रहे हैं. टी20 लीग के एक मुकाबले में MI न्यूयॉर्क के खिलाफ शादाब ने पहले तूफानी अर्धशतक और फिर कसी हुई गेंदबाजी करते टीम को जीत दिलाई. वे एशिया कप से लेकर वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं.

शादाब खान ने मेजर लीग क्रिकेट में मुकाबले से पहले कहा, जब भारत और पाकिस्तान नहीं बना था, तब हम लोग एक-साथ खेलते थे. अब अच्छा महसूस हाे रहा है. हम दोबारा एक साथ खेलेंगे. उन्होंने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो गया था. लेकिन जब आप एक-दूसरे से मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप एक जैसे ही हैं. हम दोनों पंजाबी बोलते हैं. मैं भारत से आए खिलाड़ियों के साथ काफी एन्जॉय कर रहा हूं. सेन फ्रांसिस्को टीम ने पहले मैच के लिए प्लेइंग-11 में जिन खिलाड़ियों को मौका दिया, उसके मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे तेजिंदर सिंह भी शामिल हैं.

‘When there was no India and no Pakistan (before 1947) we used to play together and that’s happening in the #MajorLeagueCricket once again’ – Shadab Khan

What a gem of a person Shadab is ♥️ #MLC2023 pic.twitter.com/gdm3CoPvfH

— Farid Khan (@_FaridKhan) July 14, 2023