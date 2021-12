केन विलियमसन के किया फेवरेट शो का खुलासा, इस वेब सीरीज का नाम सुन मनोज बाजपेयी हुए परेशान

नई दिल्ली. यह क्रिकेट के ‘नाइस गाय’ और टीवी के ‘फैमिली मैन’ के बीच एक मीटिंग थी, जब न्यूजीलैंड क्रिकेट कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) और अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) एक वर्चुअल बातचीत के लिए आमने-सामने आ गए थे. दोनों ने क्रिकेट से लेकर जासूसी और वेब शो तक हर चीज के बारे में बात की. केन ने इस बातचीत के दौरान मनोज को परेशान करने में कामयाबी हासिल की, जब उन्होंने अपनी पसंदीदा भारतीय वेब सीरीज का खुलासा किया. मनोज ने इस बातचीत में केन से काफी कुछ निकलवाने की भी कोशिश और उनकी रणनीति भी जानने की कोशिश की, क्योंकि उनकी टीम अगले साल भारतीय क्रिकेट टीम का सामना करने के लिए तैयार है.

वीडियो के अंत में मनोज बाजपेयी ने केन विलियमसन से पूछा कि अमेजॉन (Amazon Prime) पर उनका पसंदीदा शो कौन सा है? जाहिर तौर पर मनोज को उनके ‘शो द फैमिली मैन’ के बारे में प्रशंसा सुनने की उम्मीद थी, लेकिन केन ने चतुराई से उन्हें ट्रोल कर दिया. केन विलियमसन ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, “ठीक है, मुझे लगता है कि आप मेरे पसंदीदा शो को जानते हैं और मैंने पहले दो सीजन देखे हैं. तीसरे के आने का इंतजार नहीं कर सकता- मिर्जापुर!” जैसे ही मनोज ने शो का नाम सुना, उन्होंने इस इंटरव्यू को खत्म कर दिया.

इससे पहले दोनों ने क्रिकेट और एंटरटेनमेंट को लेकर मजेदार बातचीत की थी. केन ने मनोज का अभिवादन करते हुए कहा, “फैमिली मैन, आप कैसे हैं?” मनोज ने केन से प्रशंसकों की ओर से कई सवाल पूछे, जिसमें से एक था- न्यूजीलैंड खिलाड़ियों में से कौन एक सक्षम जासूस होगा. इसके जवाब में विलियमसन ने ग्लेन फिलिप्स का नाम लिया. जब मनोज ने पूछा कि, 9 से 5 की नौकरी में सबसे उपयुक्त न्यूजीलैंड का कौन सा खिलाड़ी होगा तो इस पर केन विलियमसन ने मिच सेंटनर को अपनी पसंद बताया.

