नई दिल्ली. ‘द एशेज 2023’ का तीसरा मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से लीड्स में खेला जा रहा है. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) ने कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. वुड ने पहली पारी में अपनी टीम के लिए कुल 11.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 2.91 की इकोनॉमी ने 34 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक पांच सफलता प्राप्त की. इस दौरान उनके शिकार उस्मान ख्वाजा, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, कैप्टन पैट कमिंस और टॉड मर्फी बने.

वुड ने रफ्तार से ख्वाजा का बत्ती किया गुल:

मैच के दौरान वुड ने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को जिस तरह से बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसे देख एक पल के लिए हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, इंग्लिश टीम के लिए 13वां ओवर मार्क वुड डाल रहे थे. इस ओवर की आखिरी गेंद पर ख्वाजा बल्लेबाजी के लिए तैयार थे. वुड ने यहां अपनी तेजी से चकमा देते हुए ख्वाजा को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. ख्वाजा, वुड की जिस गेंद पर बोल्ड हुए उसकी स्पीड 155.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रही.

MARK WOOD 🔥

He is on fire in Ashes, Total pace.pic.twitter.com/djccOAKLPP

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 6, 2023