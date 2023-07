नई दिल्ली. ‘द एशेज 2023’ का पांचवां मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 जुलाई से द ओवल में खेला जा रहा है. इंग्लैंड द्वारा पहली पारी में बनाए गए 283 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम ने अपनी पहली पारी में सात विकेट गंवा दिए हैं. टीम के लिए मौजूदा समय में स्टीव स्मिथ 73 गेंद में 40 और कप्तान पैट कमिंस सात गेंद में एक रन बनाकर मैदान में टिके हुए हैं. टीम का स्कोर 74 ओवर की समाप्ति के बाद सात विकेट के नुकसान पर 186 रन है.

जो रूट ने पकड़ा हैरतअंगेज कैच:

मैच के दौरान इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ी जो रूट ने फर्स्ट स्लीप में एक हैरतअंगेज कैच लपके हुए सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, इंग्लिश टीम के लिए पारी का 43वां ओवर तेज गेंदबाज मार्क वुड डाल रहे थे. वहीं विपक्षी टीम के लिए इस ओवर की पांचवी गेंद मार्नस लाबुशेन खेलने के लिए तैयार थे. वुड की पटकी हुई गेंद को लाबुशेन ने सुरक्षात्मक ढंग से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे.

