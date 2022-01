Ashes : मार्नस लाबुशेन होबार्ट में इतने अजीब तरीके से हुए बोल्ड कि आप भी नहीं रोक पाओगे हंसी! देखिए Video

नई दिल्ली. इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच (AUS vs ENG 5th Test) में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही. होबार्ट में इस मुकाबले के पहले दिन शुक्रवार को मेजबान टीम के 3 विकेट 12 रन पर गिर गए. नंबर-3 पर बल्लेबाजी को उतरे मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने 44 रन जोड़े लेकिन वह स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) की गेंद पर बेहद अजीब तरीके से आउट हुए. लाबुशेन के इस तरह आउट होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मार्नस लाबुशेन टीम के चौथे विकेट के तौर पर आउट हुए. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत हालांकि खराब रही और उसके 2 विकेट मात्र 7 रन के टीम स्कोर पर गिर गए. लाबुशेन नंबर 3 पर उतरे और 44 रन जोड़े. उन्होंने 53 गेंदों की अपनी पारी में 9 चौके लगाए. स्टुअर्ट ब्रॉड पारी का 23वां ओवर करने उतरे. पहली ही गेंद पर लाबुशेन शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वह ज्यादा ही ऑफ स्टंप की तरफ बढ़ गए और सीधे गिल्लियां बिखर गईं.

इसे भी देखें, अजिंक्य रहाणे को दूसरी पारी नहीं देता, अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लौटें: संजय मांजरेकर

लाबुशेन ने गेंद को पीछे की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन वह भी कुछ समझ नहीं पाए. दर्शक इसे देखकर काफी हैरान हुए. सोशल मीडिया पर भी इसे सबसे अजीब विकेट बताया जा रहा है. कई दिग्गजों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

Unfortunate end to a very good innings from Marnus Labuschagne #Ashes pic.twitter.com/9dRzOgRume

— Chloe-Amanda Bailey (@ChloeAmandaB) January 14, 2022