मथीशा पथिराना ने मैच के बीच अचानक किया कुछ ऐसा, हर कोई रह गया हैरान, बाद में देने लगे सफाई!

नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 के 49वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ छह विकेट से जीत मिली. मैच के हीरो मथीशा पथिराना है. जिन्‍होंने तीन विकेट हॉल अपने नाम लेकर मुंबई के बल्‍लेबाजों को मुश्किल में डाले रखा. मैच के दौरान विकेट लेते वक्‍त मथीशा पथिराना का सेलिब्रेशन का स्‍टाइल सबसे ज्‍यादा वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर मथीशा की पिक्‍चर काफी वायरल हो रही है. वो अपनी आंखे आधी बंद कर दिल के पास हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं. फैन्‍स सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मथीशा कर क्‍या रहे हैं.

कुछ फैन्‍स ने सोशल मीडिया पर कहा कि मथीशा चर्चित WWE रेसलर अंडरटेकर का सिग्‍नेचर स्‍टाइल दोहरा रहे हैं. मैच के बाद खुद मथीशा ने अपने इस सिग्‍नेचर साइन के बारे में बताया. दरअसल उनके इस सेलिब्रशन में अंडरटेकर का कोई रोल नहीं हैं. इसका कनेक्‍शन तो फुटबॉल से है. मथीशा ने बताया, “मैं फुटबॉलर रोनाल्‍डो का बहुत बड़ा फैन हूं. ये सेलिब्रेशन उनको सिग्‍नेचर को समर्पित है.”

I’m die hard fan of Cristiano Ronaldo, and modeled my celebration after him

– Matheesha Pathirana #WhistlePodu #IPL2023 #CSK pic.twitter.com/nibx2KwO8s

