VIDEO: बैटर ने तो हवाई फायर से पूरी की फिफ्टी, कैच पकड़ने के जोश में फैन ने खोया होश; गेंद मुंह पर जा लगी

नई दिल्ली. क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के चोटिल होने की घटनाएं तो अक्सर सुनने और देखने को मिल जाती हैं, लेकिन कई बार फैंस भी जोश में अपना होश खो बैठते हैं और चोटिल हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग के एक मैच में देखने को मिला. यह मैच सिडनी थंडर और ब्रिसबेन हीट के बीच खेला गया. यह मुकाबला थंडर ने 50 गेंद रहते 10 विकेट से जीता. लेकिन, इस मैच के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि सिडनी के बैटर मैथ्यू गिलक्स का एक शॉट फैन पर भारी पड़ गया. इस एक शॉट के जरिए गिलक्स के तो 50 रन पूरे हो गए. लेकिन, गिलक्स के इस हवाई फायर को पकड़ने के चक्कर में स्टैंड्स में बैठा एक फैन अपनी आंख गंवाने से बाल-बाल बचा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा.

ये हादसा सिडनी थंडर की पारी के 11वें ओवर में हुआ. लेग स्पिनर मिचेल स्वीपसन यह ओवर फेंक रहे थे. स्वीपसन की इस ओवर की पहली गेंद पर गिलक्स ने दो रन लिए. लेकिन, इसके बाद उन्होंने अपना गियर बदल लिया और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया. तीसरी गेंद पर गिलक्स ने बाउंड्री लगाई. चौथी गेंद पर एक बार गिलक्स ने हवाई फायर किया, गेंद वाइ़ड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार छक्के के लिए गई. स्टैंड्स में बैठे एक फैन ने कैच लपकने की कोशिश की. लेकिन, वो ऐसा करने से चूक गया और गेंद सीधा उसके मुंह पर जा लगी.

Thoughts and prayers to old mate who copped one of Matt Gilkes’ three massive sixes right in the face! @BKTtires | #GoldenMoment | #BBL12 pic.twitter.com/uJLM6zwczq

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2022