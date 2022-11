VIDEO: 'अगला वर्ल्ड कप भारत में, हम दोबारा जश्न मनाएंगे', पाकिस्तान की हार के बाद मैथ्यू हेडन की स्पीच वायरल

नई दिल्ली. बड़े मुकाबले में इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान रविवार (13 नवंबर) को दूसरी बार टी20 विश्व कप ट्रॉफी उठाने में नाकाम रहा. हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर मैथ्यू हेडन फाइनल के बाद परेशान नहीं दिखे. पाकिस्तान की पांच विकेट की हार के बाद हेडन ने भावुक भाषण दिया. पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान के प्रदर्शन पर गर्व है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने भी भाषण के फुटेज को साझा किया है.

इस वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन दिया गया, ”मैथ्यू हेडन को टूर्नामेंट में टीम के प्रयास और प्रदर्शन पर गर्व है.” ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज को क्लिप में कहते हुए सुना जा सकता है, ”यह तालियों के लायक है कि कैसे हर खेल, हर नेट सत्र में, जिन खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिला, वे आगे आए. यह कभी भी आसान नहीं होता है. यह दुनिया का सबसे कठिन काम है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस खेल टीम की उपलब्धियों पर गर्व महसूस होगा. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे साथ अपना ड्रेसिंग रूम साझा करने के लिए, अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को साझा करने के लिए भी इस अभियान में अपना 100 प्रतिशत देने के लिए धन्यवाद.”

इसके साथ ही उन्होंने अगले साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में पाकिस्तान की संभावनाओं के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा, ”इसे एक महीने पहले, जब आप सभी ने मेरे घर पर भोजन किया था, तो मैंने कहा था कि मुझे विश्वास था कि आप विश्व कप उठाएंगे. अब वह नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, मुझे अभी भी विश्वास है कि युवाओं का यह समूह विश्व कप उठा सकता है.”

उन्होंने कहा, ”और मुझे विश्वास है कि इस टूर्नामेंट से कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में भी हमारे पास कुछ स्पष्टता है. कुछ बेहतरीन प्रदर्शनों का जश्न कैसे मनाया जाए और पिछले महीने की कुछ कमजोरियों को कैसे स्वीकार किया जाए. भारत में विश्व कप है, हम फिर से विश्व कप के करीब पहुंचकर जश्न मनाएंगे. यह आश्चर्यजनक है कि हम टूर्नामेंट में कितनी दूर आ गए हैं.”

Matthew Hayden is proud of the team’s effort and performance in the tournament.#T20WorldCup pic.twitter.com/X3cbfEqtPL

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 13, 2022