VIDEO: पाकिस्तान किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में पहुंचा, फिर भी मेंटॉर ने दिखाया बड़बोलापन

सिडनी. टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम किस्मत के सहारे सेमीफाइनल में पहुंचीं. उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दक्षिण अफ्रीका का नीदरलैंड्स से हारना जरूरी था. यह ऐसी बात थी, जिसके पूरा होने का यकीन, पाकिस्तान टीम को भी शायद नहीं था. तभी उनके कप्तान बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली हार के बाद कहा था कि अब सेमीफाइनल में पहुंचना की संभावना बेहद कम है. लेकिन, कहते हैं कि क्रिकेट में एक मैच से पासा पलट जाता है.

हुआ भी ऐसा ही, नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और इस तरह पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने की लाइफलाइन मिल गई और उसने अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया. हालांकि, टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तान की टीम ज्यादा ही जोश में आ गई है. कम से कम उसके मेंटॉर मैथ्यू हेडन के टीम को लेकर दिए ताजा बयान से तो ऐसा ही लग रहा है.

मैथ्यू हेडन ने स्वीकार किया कि उनकी टीम का टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचना चमत्कार जैसा है. पाकिस्तान की टीम भारत और फिर जिम्बाब्वे से हार के कारण एक समय बाहर होने के कगार पर थी. लेकिन नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को उलटफेर का शिकार बनाया जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया. इससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां बुधवार को सिडनी में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा.

🗣️ Encouraging words from 🇵🇰 team mentor Matthew Hayden following the win over Bangladesh that sealed our spot in the semi-finals 🔊#WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/OgolOwGfGs

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 6, 2022